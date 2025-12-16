将棋の福間香奈女流六冠（３３）が女流タイトル戦の対局規定を見直すよう要望していることを受け、日本将棋連盟は１６日、出産予定日の前後計１４週間と日程が重なると出場できないとした規定を削除し、妊娠・出産が対局日の変更事由にあたると明記したと発表した。日程調整が困難な場合は対局者を変更した上で、出場できない対局者への代替措置を講じるという。同連盟によると、１４週の規定は、母子の安全を最優先として労働