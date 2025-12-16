「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表から1週間が経過し、政府は、16日午前0時に特別な注意の呼びかけを終了しました。8日夜、青森県で最大震度6強を観測する地震が発生しました。この地震を受けて気象庁などは、大規模地震の発生の可能性が平常時より相対的に高まっているとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、北海道から千葉県の182の市町村を対象に注意を呼びかけていました。政府は、この情報の呼びかけ