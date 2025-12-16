14日、福岡市で男女2人が刃物で刺された事件で逮捕された男は、アイドルグループ「HKT48」のメンバーを狙った可能性もあることが分かりました。逮捕された無職・山口直也容疑者（30）は14日午後、福岡市のみずほペイペイドーム1階で、隣接するHKT48劇場のスタッフの男性の左胸を包丁で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、山口容疑者は劇場の常連客で事件前、刃物を所持し、HKT48が出入り