経済同友会は、辞任した新浪剛史・前代表幹事の後任に日本アイ・ビー・エム（ＩＢＭ）の山口明夫社長（６１）を充てる人事を固めた。１６日の幹事会で内定した。今後、会員総会で正式に就任する見通しだ。任期は、選出時から２０２６年３月までに加え、同年４月からの２期４年を予定している。山口氏は１９８７年に日本ＩＢＭに入社、２０１９年に社長に就任した。同友会では２２年から副代表幹事を務めている。同社で代表幹