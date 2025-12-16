愛犬専用のスペースがついた電動バイクに試乗していたという柴犬さん。飼い主さんとショップ店員さんが話している間に、まさかの表情を浮かべていて…。 思わずクスッと笑えるその光景は記事執筆時点で62万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられています。 【写真：『犬と乗れる電動バイク』に試乗する柴犬→人間味が溢れている『まさかの表情』】 愛犬と乗れる電動バイクに試乗する柴犬 Xアカウント『@s