12月14日放送の日本テレビ系『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』に間宮祥太朗が出演し、森七菜と共演した際の、意外な差し入れについて話す場面があった。【関連】間宮祥太朗、“声に惹かれる”憧れの女優を明かす「中学生ぐらいから…」番組内で、間宮は、共演者について年上の俳優より年下の俳優との接し方に悩むと話し、「森七菜とラブストーリーやった時に、なんかのタイミングで森七菜がガチャガチャをやってて、