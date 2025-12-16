ターキッシュ・エアラインズは、エディンバラ空港にラウンジを開設した。トルコ風パン「ピデ」を提供するほか、リラクゼーションエリアや祈祷室、ベビーケアルームなどを備えている。トルコを除いて欧州で初めて、トルコ国外では8か所目のラウンジとなる。ターキッシュ・エアラインズは、エディンバラ〜イスタンブール線を1日最大2往復運航している。