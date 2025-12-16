女子児童の盗撮画像をSNSで共有していたとされる現役教師のグループのメンバーで、北海道の中学校教師の男は、16日の初公判で起訴内容を認めました。北海道千歳市立の中学校教師・柘野啓輔被告(41)は、今年6月から7月ごろ、北海道内の中学校でペン型カメラを使って、着替え中の少女2人の下着姿を盗撮した罪などに問われています。16日の初公判で、うつむき加減で証言台に立った柘野被告は、小さな声で「間違いあ