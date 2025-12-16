韓国代表として来春のWBC出場を熱望するキム・ヘソン(C)Getty Imagesドジャースのキム・ヘソンが、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場を熱望していることについて、専門メディア『Dodgers Nation』は「可能な状況になっている」と伝えている。【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見る現地時間12月15日までに、同メディアは「ドジャースのキム・ヘソン