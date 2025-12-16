高校生が地元の企業が抱える課題の解決策について探究するワークショップが開かれました。このワークショップはKYTとICTで学習支援などを行う「Study Valley」が開いたものです。鹿児島玉龍高校の1年生約240人はこれまで、地元の6つの企業が抱える様々な課題を解決しようと、グループに分かれて探究してきました。生徒たちは、グラフを使うなど日ごろの成果を企業の担当者に発表し、講評を受けました。(生