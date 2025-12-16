元阪神タイガースの外国人選手として活躍したマット・マートンさんが、12月に金沢で開かれたクリスマスコンサートの特別ゲストとして登壇しました。入団早々の2010年には、イチロー選手を抜くシーズン最多の214本のヒットを放つ記録も打ち立てたマートンさん。野球選手として経験したプレッシャーや日々の困難を乗り越える方法、そして自身にとってのクリスマスの本当の意味について語りました。「日本への恩返し」家族の思いを胸