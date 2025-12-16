気象庁は防災のための気象情報について、「警報」や「注意報」に加えて「危険警報」を新設するなど、来年5月下旬に大幅に刷新すると発表しました。現在の防災気象情報は40種類以上にのぼり、「複雑でわかりにくい」と指摘されていることから、気象庁は「来年5月下旬から情報体系を大幅に見直す」と発表しました。新たな情報体系では、「5段階の警戒レベル」に相当する情報の名称が大きく変わります。情報名に「警戒レベル」が明記