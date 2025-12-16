16日午前11時45分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、宮城県の登米市と涌谷町、それに石巻市です。【各地の震度詳細】■震度3□宮城県登米市涌谷町石巻市■震度2□宮城県気仙沼市