日本将棋連盟は、妊娠・出産を理由に事実上、不戦敗となるタイトル戦の規定を削除したと発表しました。日本将棋連盟が今年4月に施行した規定では「産前6週・産後8週にタイトル戦の日程が一部でも重複する場合、対局者を変更する」とされていました。これに対し、福間香奈女流六冠（33）が「妊娠・出産に伴う合理的な配慮がされていない」として規定の見直しを求めていました。将棋連盟はきのう、緊急常務会を開き、この規定を削除