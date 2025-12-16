Amazonがスマートフォン向けKindleアプリの新機能として、読んでいる本について質問し、プロットや登場人物、その他の関連する詳細に応えてくれるAIアシスタント「Ask this Book」が発表されました。現在読んだところまでの情報のみを表示するため、ネタバレなしで質問をすることができます。New Kindle Recaps feature provides story refreshers for eBook serieshttps://www.aboutamazon.com/news/books-and-authors/kindle-rec