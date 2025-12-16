後発地震注意情報の終了を受けて、青森県では倒壊するおそれがあるNTTビル周辺の通行止めが一部解除されました。記者「午前0時です。通行規制を一部解除するため、通行止めの看板などが撤去されています」後発地震注意情報の終了を受けて、八戸市では、NTTビルの周辺の通行止め、およそ1キロのうち400メートルが解除されました。また、NTTは倒壊するおそれがある鉄塔の補修工事について、年内に完了させるめどが立ったと発表しまし