俳優の観月ありさ（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。電車に乗って食事に出かける“庶民派”な一面を公開した。【写真】「自然体にしててもカッコえぇ」電車の窓際に立ち移動する観月ありさ観月は「電車に乗ってからの〜。とんかつ食べに行ったよ」とコメントし、黒いキャップにロングコート、白のスニーカーといったカジュアルなファッションで、電車に乗る姿を披露している。電車内で立っている姿に、西山茉希が