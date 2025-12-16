１６日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）では、１５日に行われた「第５０回報知映画賞」表彰式の様子を伝え、主演女優賞を受賞した北川景子にインタビュー。北川が大号泣した映画を明かした。「今年頑張った自分にあげたい〇〇賞は何か？」と問われた北川は「『いろんな作品に触れたで賞』を与えたい」と返答。「子育てが始まってから、すごく忙しかったり疲れていて、なかなか自分の家庭