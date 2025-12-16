「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の特別な備えの呼びかけが、16日午前0時に終了しました。政府は日ごろの備えは継続するよう呼びかけています。赤間防災相：本日0時をもって、特別な注意を呼びかける期間は終了いたしました。しかし政府からの特別な注意を呼びかける期間が終了しても、大規模地震発生の可能性がなくなったわけではありません。8日に青森県東方沖を震源とする地震で、八戸市で震度6強を観測し、政府は「北海道・