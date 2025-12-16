日体大と石川県が復興支援の一環として、子どもたちに運動の機会を提供する取り組みが15日、石川県珠洲市の小学校で行われました。この催しは、震災で運動場を失った子どもたちに運動不足を解消してもらおうと、日体大と石川県が連携して開いたものです。この日は珠洲市のみさき小の児童が、パドルというラケットでプラスチック製のボールを打ち合う、アメリカ発祥のスポーツ「ピックルボール」に取り組みました