パドレスのダルビッシュ有投手（３９）は１５日（日本時間１６日）にカリフォルニア州サンディエゴ市内のロナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズが開催したホリデーワークショップに参加した。１０月２９日に右ヒジ内側側副靱帯の修復手術を受け、来季の全休が決まっている。重病や重傷を負った子どもを持つ家族がホリデーギフトを自由に選べる催しで、会場には企業や地域社会から寄せられた玩具が並び、買い物に行