【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの三上悠亜が12月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートでの冬スタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】32歳美女「見返り美人」話題のミニスカショット◆三上悠亜、ミニスカ美脚披露三上は「日本に帰ってきたら寒さにびっくり」とつづり、写真を投稿。三上は黒いミニスカートにベージュのロングブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。◆三上悠亜の投稿に