歌手兼プロデューサーのZICOが、YOASOBIのikuraとコラボした新曲のコンセプト写真を初公開した。【写真】YOASOBI・ikura、韓国ファッション誌に登場！ZICOは12月15日、公式SNSを通じて新たなデジタルシングル『DUET』の写真3枚を掲載した。日本の著名ミュージシャンであり、本作を共に制作したLilas（YOASOBIのボーカルikura）と撮影した初のコンセプト写真だ。写真では、2人の対照的な雰囲気が目を引く。ZICOの自由な装いは、Lila