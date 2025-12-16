お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロ（40歳）が、12月15日に放送されたトーク番組「MEGUMIママのいるBar」（テレビ朝日系）に出演。人を愛する感覚がわからないと話し、MEGUMIから「ただのヤベェ人じゃん」と言われた。芸人屈指のモテ男として、見取り図・リリーとさらば青春の光・東ブクロが番組のゲストとして登場。それぞれのモテテクニックを語る中で、東ブクロは「“彼女”という関係になったら終わりが悲しい。身体だけ