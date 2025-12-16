俳優の鈴木亮平（42歳）が、12月14日に放送されたドキュメンタリー番組「NHKスペシャル」（NHK）に出演。「浦島太郎と桃太郎ではどちらに強く共感されますか？」という質問に「完全に浦島太郎です」と語った。さまざまな欲望の謎に科学・文化・歴史などの視点から迫る「ヒューマンエイジ 人間の時代」で、地球を離れ「宇宙へ移住」というテーマが取り上げられた。ドラマ「火星の女王」に出演している鈴木亮平も番組のゲストとして