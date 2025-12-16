【ゼニス・ガール】 2026年6月 発売予定 価格：11,000円 コトブキヤは、プラモデル「ゼニス・ガール」を2026年6月に発売する。価格は11,000円。 本製品は、スクウェア・エニックスのシミュレーションRPG「フロントミッション」シリーズ30周年を記念して、ヴァンツァー「ゼニス」をイメージした「ゼニス・ガール」をプラモデルで表現