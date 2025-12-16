福岡県内で16日未明、酒気帯び運転の疑いで男2人が逮捕されました。警察によりますと、16日午前3時半ごろ福岡県古賀市駅東で、パトロール中の警察官がふらつきながら走る乗用車を発見しました。警察官が車を運転していた男の呼気を調べると、基準値の5倍を超えるアルコールが検出されたため、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは福岡県福津市の自称自営業・広橋剛容疑者（46）です。警察の調