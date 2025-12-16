15日に行われた阪神の新人選手入団発表会。ドラ1の立石正広（22・創価大）をはじめ、育成選手を含めた7人が自己紹介を行った。阪神・森下翔太「大谷超えの超大幅昇給」は巨人サマサマ…年俸2倍超の2億1000万円でサイン今年の新人は上位指名3人が大卒、5位の能登もNPB傘下二軍のオイシックス新潟出身と、即戦力揃い。中でも立石は阪神を含む3球団が競合した逸材だ。発表会に出席した藤川球児監督（45）は「張り切り過ぎないこ