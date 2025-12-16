レクサスがレーシングコンストラクターaprと手掛ける体験型ツアーレクサスは11月24・25日に、『レクサス・サーキット・エクスペリエンス×阿蘇・熊本ドライブ旅with apr』を開催した。レクサスでスーパーGTとスーパー耐久に参戦中のレーシングコンストラクター『apr』とコラボした、オーナー向けのドライビングレッスンと阿蘇・熊本エリアのドライブを融合させた体験型プログラムだ。【画像】レクサス・サーキット・エクスペリエン