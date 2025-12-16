アイドルグループ・SKE48の入内嶋涼が、24日に発売する1st写真集『さやけき光』から、最新の先行カットを公開した。発売まで残り10日を切る中で解禁された今回のカットは、これまでとは異なる大人びた表情を捉えた一枚となっている。【写真】黒ランジェリーで大人の表情で魅せる入内嶋涼舞台は横浜のホテル。遊園地を満喫したシーンから一転、夜のホテルを背景に撮影されたカットでは、大人セクシーなメイクに黒のジャケット、