来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。２年連続「赤門リレー」の可能性も予選会１１〜２０位チームの代表とそれ以外の個人上位者６人の選抜チーム。坪田智夫監督（法大）は今回、選手選考と区間配置に「ポイ