プロ野球・楽天は16日、新戦力となった助っ人外国人2名の背番号を発表しました。ロアンシー・コントレラス投手は「15」、カーソン・マッカスカー選手は「34」と明かされています。背番号「15」は今季、ハワード投手が着用。背番号「34」は戦力外となったのち、ロッテへの入団となった山粼剛選手が着用していました。コントレラス投手は、2023年のWBCにもドミニカ共和国代表として出場した26歳右腕。メジャーの複数球団を渡り