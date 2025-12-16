“ミスターアウトサイダー”の異名を持つ格闘家、啓之輔が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。1分間で戦う格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で、出場予定選手が前日公開計量で突然ビンタされ、倒れた後にくも膜下出血状態になったことについて言及した。BD18は14日に都内で開催。前日計量は13日に行われた。第5試合のライト級ワンマッチ、キックルール70キロ以下に出場する竜が、江口響にビンタをされ昏倒