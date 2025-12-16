占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。さそり座さん（10月24日〜11月22日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「“好き”を極める」です。あなたを突き動かすエネルギーを充電しましょう。それは、「好き」という熱量。今、頭に浮かぶ大好きなもの