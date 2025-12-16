「育てるスルメイカキーケース使用前は、ヌメ革本来のナチュラルなベージュですが使用後、革の経年変化でこんがり干物スルメになって行きます。この写真はお客様が育ててくださったスルメイカを見せに来てくださった時のお写真です。ありがとうございました」【写真】使い込むと、ツヤツヤのこんがり色に！こうポストされたのは、時間が経ちこんがりとキツネ色に仕上がったスルメイカ型のキーケースです。キーケースを作った