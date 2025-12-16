占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。しし座さん（7月23日〜8月22日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「シリーズ化」です。幸せをシリーズ化していきましょう。年末は、そのための布石を打てるタイミングです。例えば、ライトアップを見に行く