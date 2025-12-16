中国工業情報化部は12月15日、条件付き運転自動化、すなわち自動運転レベル3（L3）対応車種に対する初めての認可を発表しました。都市部の渋滞道路と高速道路に適合した2車種が今後、北京市と重慶市の指定区域で公道試験を展開します。このことは、中国の自動運転L3対応車種がテスト段階から商業化に前進する重要な一歩です。今回発表された2車種は、それぞれ重慶と北京の自動車メーカーの製品です。重慶の自動車メーカーが生産し