占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。ふたご座さん（5月21日〜6月21日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「選択」です。答えはもう出ているでしょう。あれはいる、これはいらない、ずっと続けたい、もういいかなって思っている的に。ただ、ハッ