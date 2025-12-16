Web漫画雑誌「コミックヴァルキリー」が、2025年12月15日配信のVol.150にて休刊を迎えた。 【画像】休刊が発表された「コミックヴァルキリー Vol.150」掲載作品 同誌はキルタイムコミュニケーションより創刊。2006年7月から20年近く刊行を続けてきたが（2012年にWeb媒体に移行）、節目となる150号にてその歴史に一区切りをつける。 掲載作品は全て先日同社がオープンしたWebサイト「キミコミ」に