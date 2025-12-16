福岡県警粕屋署は16日、粕屋町仲原2丁目9番付近の道路上で15日午後8時半ごろ、男子中学生が見知らぬ男から右肩をぶつけられる暴行を受けたうえ、暴言を吐かれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は、身長165くらいで白髪交じり、垂れ目。黒色ニット帽、黒色ジャンパー、黒色ズボン、白色マスクを着用していたという。