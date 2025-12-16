鹿島の優勝で幕を閉じたJ１リーグ。華やかなJリーグアウォーズも終わり、１年の終わりが近づいてきた。この時期、ベストイレブンに選ばれなかった選手でベストイレブンを毎年セレクトしているので、今年もやってみたいと思います。数字やデータはもちろん、印象的な活躍をした選手もピックアップいたします。GKは広島の大迫敬介。フルタイム出場かつ28失点はJ１リーグ最少。よく、ナイスセーブを連発すると「当たっている！」