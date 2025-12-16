国会の会期末をあすに控え、自民党と日本維新の会は衆議院の議員定数削減法案の成立を見送る方針を固めました。高市総理と維新の吉村代表が午後会談し、来年の通常国会での成立を目指す方針を確認する見通しです。国会記者会館から中継です。与党内からは、法案成立の見通しが立つのであれば会期の延長も選択肢だとする声が上がっていましたが、審議入りの見通しが立たず時間切れとなったかたちです。自民党鈴木俊一 幹事長