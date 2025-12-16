自動車の購入時に課税される「環境性能割」について、政府・与党は来年度から2年間停止する方針を固めました。年間2000億円規模の減税になります。「環境性能割」は、車の購入時に燃費に応じて最大3％課される税金ですが、トランプ関税で影響の出る自動車業界への配慮などから、高市総理は「2年間限定で停止したい」との考えを示していました。自民党小野寺五典 税調会長「自動車関係諸税については、環境性能割の2年間の停