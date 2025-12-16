熊本の農業の魅力を若い世代に知ってもらおうと、JAグループ熊本が熊本県立大学で出前講義を行いました。 【写真を見る】JAグループ熊本が県立大学で「おいしい」授業熊本の肉・コメ・イチゴ知って味わって 魅力を知って 12月15日の出前講義では、JA職員が熊本県産農畜産物の特徴や、後継者不足・異常気象など直面する課題の他、JAグループの仕事のやりがいなどについて説明しました。 講義のあと、学生