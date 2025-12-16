アイドルグループ・NGT48の大塚七海が、2026年2月13日に『NGT48 大塚七海1st写真集（仮）』を発売する。このほど先行カット第2弾が解禁。新潟・佐渡島を舞台に撮影された爽やかな青ビキニショットや、初挑戦となるランジェリー姿など、これまでにない表情が収められている。【写真】健康的な美ボディ！青ビキニショットを公開した大塚七海NGT48のメンバーとして、11thシングル「希望列車」でWセンターの一人を務めるなど、グル