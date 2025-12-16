東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイ（ともに４歳）の１月下旬の中国返還が発表されてから一夜明けた１６日朝、同園には双子を一目見ようと多くの人が訪れた。午前１０時過ぎ、シャオシャオが屋外に出てくると、来園者から大きな歓声が湧いた。レイレイは別室でのんびり竹を食べていた。混雑緩和のため観覧時間は１分程度に制限され、来園者は名残惜しそうに双子の様子を目に焼き付けていた。