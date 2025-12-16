俳優の芳根京子（28）が笑顔で海外を満喫する“自然体”な姿を投稿し、反響を呼んでいる。【映像】水着姿でナイトプールを楽しむ芳根京子これまでにも、ドラマ撮影時のオフショットやハワイの海を楽しむ姿など、仕事やプライベートの様子をInstagramで発信している芳根。2025年7月7日には、舞台で共演した俳優・柚希礼音のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ姿を披露していた。海外を満喫する“自然体”な姿に「