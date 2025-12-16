衆議院議員の定数削減法案の年内の成立が見送りとなる一方、補正予算案は16日午後に成立する見込みです。国会では、17日の会期末を前に高市首相が参議院予算委員会に出席しています。国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。年内最後の論戦に臨んでいる高市首相ですが、16日も野党側から自身の台湾有事をめぐる答弁について、1時間近くに渡り追及を受けました。立憲民主党・広田一議員：（高市首