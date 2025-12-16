昨夏のパリ五輪女子マラソン６位入賞の鈴木優花が１６日、第一生命グループを退社することを発表した。「１２月１５日をもちまして第一生命グループ女子陸上競技部を退部し、退社することになりました」とあいさつし、これまでのサポートに感謝。「このチームで走ることができた約４年間、あっという間でしたが、陸上競技人生のみならず、一生の宝物です。ここまで学んだことは、必ず今後に繋（つな）げていきます」としている。