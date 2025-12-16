三井住友カードは12月15日、「全国の対象の鉄道で! スマホのVisaのタッチ決済で7%還元キャンペーン!」を開始した。全国の対象の鉄道で! スマホのVisaのタッチ決済で7%還元キャンペーン!期間中、スマホのVisaのタッチ決済で対象の事業者を利用すると、もれなく7%のVポイントを還元する。還元の上限は1,000ポイント。タッチ決済はApple Pay、Google PayTM、Samsung Payでの支払いとなる。期間は2025年12月15日〜2026年1月31日まで。